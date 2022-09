Ventimiglia: venditori abusivi di frutta e verdura, la Confesercenti chiede interventi a difesa del commercio

“Ormai alla disperazione si deve aggiungere solo la rassegnazione per una città che non ha più speranze. Alcune settimane fa Confesercenti ha segnalato una situazione di venditori di merce su camion in zone non autorizzate alla vendita itinerante in diversi quartieri della città di Ventimiglia. Camion attrezzati di frutta che sostano perennemente a bordo strada svolgendo il libero esercizio della vendita a minuto, su suolo pubblico, in violazione totale al regolamento comunale del commercio in quanto non autorizzata”.

Interviene in questo modo il presidente cittadino di Confesercenti, Sergio Scibilia, che prosegue: “Una delle zone prescelte è molto appetibile in quanto essendo la ‘Porta d’Italia’ e essendoci la sosta obbligata per i controlli della frontiera, le auto rallentano e possono fare gli acquisti più facilmente. A seguito della segnalazione di Confesercenti alle autorità comunali, la presenza dei venditori è addirittura triplicata, passando da uno a tre punti attrezzati fissi. In pratica si è creato un piccolo mercatino non autorizzato ma poco controllato, dove è possibile derogare alle leggi comunali e vendere merce alimentare in libertà. Il paradosso che dura da anni e non si riesce a eliminare. Questo succede in periferia, ma la situazione in centro non è migliore. Ci sono giunte segnalazioni che da oltre tre giorni in corso Francia, ingresso della città, un camion attrezzato vende liberamente e indisturbato, con tanto di esposizione, su strada, vasi, statue e altri prodotti vari. Il problema che anche in quella zona non è concessa la vendita itinerante e tanto meno quella fissa e non si può occupare il sedime stradale”.

“Queste due situazioni – prosegue Scibilia - note alle cronache pubbliche, destano a Confesercenti forte preoccupazione rispetto al livello di controllo svolto dagli enti comunali competenti. Ci domandiamo se chi è preposto al controllo dell’abusivismo commerciale ritiene che possano essere compatibili casi così visibili e continuativi di vendite non autorizzate. È possibile tollerare ‘zone bianche’ dove non si rispettano le regole minime del commercio? Confesercenti prosegue con le dovute segnalazioni pubbliche ma visto il riscontro iniziamo a dubitare che possano essere utili. Da qui il senso di rassegnazione e sconforto”.