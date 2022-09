Agenti del Commissariato in azione, questa mattina nel pieno centro di Sanremo, per alcuni furti che sarebbero stati commessi in via Palazzo.

I titolari di alcuni negozi della commerciale via matuziana, hanno chiesto aiuto alla Polizia che sta indagando, anche grazie all’ausilio delle telecamere interne agli esercizi e a quelle del comune che si trovano all’esterno.

Al momento i bottini messi a segno dai ladri non sono ancora stati quantificati.