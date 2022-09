Coronavirus: numeri in lieve calo anche oggi, in provincia si registrano però due morti

Numeri stazionari rispetto a ieri, per i nuovi casi di Covid, sia in regione che nella nostra provincia. Ma continua il calo del tasso di positività, all’11.68% (-0,17% rispetto a ieri).

Sono 527 i nuovi casi positivi dei quali 80 in provincia di Imperia, 101 a Savona, 259 in provincia di Genova e 86 a La Spezia. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 4.511, dei quali 785 test molecolari e 3.726 rapidi.

Scende anche il numero dei ricoverati in Asl 1 Imperiese: sono 30 (meno 3 rispetto a ieri), di cui 1 (uno in meno) in terapia intensiva. Trend simile in tutta la regione, con 189 ricoverati (-21) dei quali 4 (-1) in terapia intensiva.

Oggi dobbiamo registrare purtroppo 5 morti in regione, 2 dei quali nella nostra provincia (una donna 80 e un uomo 84 anni). Le persone in quarantena tornano a salire dopo diversi giorni di calo, in tutta la regione, sono 7.002 (266 in più rispetto a ieri).

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni