Sanremo: da domani sarà revocata l'ordinanza contro lo spreco d'acqua, torna il lavaggio strade e si potrà innaffiare le campagne

A partire da domani, venerdì 2 settembre su Sanremo, verrà revocata l’ordinanza sui consumi d’acqua. L'ha deciso il sindaco Alberto Biancheri spiegando che la decisione è maturata a fronte della progressiva ripartenza di una buona parte di turisti che ha riempito le strutture ricettive e le seconde case di Sanremo durante i mesi di luglio e agosto, senza dimenticare il ritorno delle precipitazioni in particolar modo nell’entroterra.

L'ordinanza era stata attivata ad inizio luglio, adottata dal primo cittadino su impulso di Rivieracqua. Il provvedimento puntava ad un contenimento dei consumi d'acqua, per evitare gli sprechi in un momento di grave e prolungata siccità. Tra le misure principali che torneranno in vigore si ricorda il lavaggio strade e la possibilità di innaffiare orti, giardini e campagne senza limitazioni orarie.

“Voglio ringraziare i sanremesi perché hanno avuto un forte senso civico di fronte all’emergenza siccità questa estate. Sicuramente ci sono stati disagi, come il mancato lavaggio strade, ma l’assunzione di responsabilità della città di Sanremo, comunità più popolosa del ponente ligure che arriva anche a raddoppiare i suoi residenti nei mesi estivi, ha permesso di evitare situazioni peggiori” - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri.

"Pur venendo meno i divieti contenuti nell’ordinanza, si rinnova tuttavia l’invito alla cittadinanza a perseguire comportamenti virtuosi legati ad un consumo corretto e razionale dell’acqua, evitando sprechi" - ricordano dal Comune di Sanremo.