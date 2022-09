Sanremo: cambio della guardia alla Capitaneria di Porto, a Carmela D'Abronzo succede Isabella De Luca (Foto e Video)

Classica cerimonia del cambio della guardia, questa mattina in piazzale Vesco a Sanremo, per l’ingresso al comando della Guardia Costiera matuziana, del Tenente di Vascello Isabella De Luca, che succede alla collega Carmela D’Abronzo, che andrà a ricoprire l’incarico di capo servizio personale marittimo a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari, il Tenente di Vascello D’Abronzo ha passato il comando alla collega e pari grado De Luca. Alla cerimonia era presente per la Regione l’Assessore Gianni Berrino mentre per il Comune di Sanremo il vice Sindaco, Costanza Pireri. Con loro il Vescovo della Diocesi, Mons. Antonio Suetta, molti sindaci del circondario marittimo e i vertici delle forze dell’ordine, oltre al Prefetto Armando Nanei, il Procuratore Capo Alberto Lari e il Presidente del Tribunale di Imperia Eduardo Bracco.

L’ex Comandante della Guardia Costiera, Carmela D’Abronzo, ha salutato i presenti con la voce speso rotta dall’emozione, al termine di due anni da lei definiti molto importanti per la sua carriera. “Sono stati due anni intensi, ricchi di eventi ed emozioni – ha detto – senza dimenticare che il comando di un ‘Circomare’ è un periodo molto importante per un ufficiale della Guardia Costiera. Ho anche vissuto due anni molto belli e intensi con i colleghi. Vado via emozionata e contenta. Porterò nel mio cuore tutte le persone che ho conosciuto. Torre del Greco, dove andrò, è un luogo molto importante e, dal punto di vista operativo ricordo molti eventi, tra i quali sicuramente quello dell’incendio allo yacht di fronte a Bordighera”. Rimarrà una presenza storica, visto che è stata la prima comandante donna della Guardia Costiera di Sanremo: “E’ stata una bella emozione ma sono contenta perché mi seguirà una collega ed amica, che saprà continuare nel solco tracciato dai miei predecessori”.

Il Comandante regionale della Guardia Costiera, l’Ammiraglio Sergio Liardo, ha sottolineato gli ottimi risultati conseguiti dal Tenente di Vascello D’Abronzo, che ha lasciato il segno sia in chiave operativa che umana nella Capitaneria matuziana. Elogi per l’ex Comandante anche dal Capitano di Fregata e comandante provinciale, Carlo La Bua, che ha ricordato l’ottimo lavoro di Carmela D’Abronzo, in questi due anni che sono stati scanditi da operazioni importanti ma anche dalla pandemia che ha caratterizzato non poco il lavoro.

Il Tenente di Vascello Isabella De Luca arriva dalla Capitaneria di Catania, dove ha ricoperto l’incarico di capo sezione tecnica sicurezza e difesa portuale e, prima capo sezione operativa Mrsc. “Il nuovo incarico è sicuramente molto prestigioso – ha detto - anche perché subentro a una collega e amica. Spero di fare bene in una realtà che ho conosciuto e apprezzato in questi giorni. Siamo in una città molto vivace, dove le attività marittime e portuali sono connesse alla sua vita. Noi svolgiamo un ruolo di regolamentazione e disciplina ma anche di tutela di coloro che fruiscono del mare ma anche di salvaguardia dell’importante patrimonio marino del comprensorio, tra cui il Santuario Pelagos. Il corpo ha una sensibilità particolare a tutela dell’ambiente marino. Priorità insieme a molte altre al servizio della collettività”.

La cerimonia ha purtroppo visto anche un paio di malori per altrettanti militari della Guardia Costiera. Soprattutto il secondo che, svenuto mentre era sugli attenti, è caduto rovinosamente in avanti, procurandosi alcune ferite al volto. Per entrambi è stato pronto il soccorso dei presenti e della Croce Rossa. Il secondo ferito è stato portato in ospedale per i controlli del caso.