Attualità |

Nel 2002 Gorbaciov venne a Sanremo per la rosa dedicata a sua moglie. A '2 ciapetti con Federico' Marco Lupi ricorda quella giornata

"Quando gli vennero consegnate le rose dedicate a sua moglie, Raissa, si commosse" ha ricordato Marco Lupi, all'epoca assessore alla floricoltura del Comune di Sanremo.

Mikhail Gorbaciov e Marco Lupi

Dopo la prima visita nel 1999, in occasione del Festival della Canzone Italiana, l'ex Presidente dell'URSS Mikhail Gorbaciov (scomparso ieri all'età di 91 anni) tornò a Sanremo nel luglio del 2002. Una giornata speciale che iniziò con un incontro presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea, dove gli venne donata una rosa bianca dedicata a sua moglie, e proseguì con un saluto sul palco di Sanremo Estate, allestito a Pian di Nave, condotto da Pippo Baudo. A '2 ciapetti con Federico' Marco Lupi, all'epoca assessore alla floricoltura del Comune di Sanremo, ricorda quella giornata. "Era l'opportunità di rilanciare i fiori di Sanremo a livello internazionale - ha detto - Quando gli vennero consegnate le rose dedicate a sua moglie, Raissa, si commosse. In serata, sul palco di Pian di Nave, avvenne poi la consegna ufficiale in diretta su Rai Uno. A Sanremo Gorbaciov visse un momento emozionante. Ne conservo un ricordo piacevole, come una persona che aveva sentimenti particolarmente forti dal punto di vista umano. Con me ebbe un atteggiamento molto gentile e disponibile, mi salutò con un abbraccio finale. Capisco la grandezza di quell'uomo e del perchè venga ricordato in una maniera particolare". Guarda l'intervista integrale: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.