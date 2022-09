Bordighera: distribuzione delle sezioni alla scuola dell'infanzia, Trucchi "Prendo atto ma non condivido"

Il Sindaco di Bordighera, in accordo con la dirigenza scolastica, ha dato il definitivo via libera alla nuova provvisoria sistemazione delle sezioni della scuola d'infanzia distribuendole tra varie sedi.

Sulla decisione interviene il Consigliere di opposizione, Giuseppe Trucchi: “Prendo atto della decisione anche se non la condivido. Non dubito, e non ho mai dubitato, che tutto verrà fatto rispettando dal punto di vista amministrativo le norme di legge e i criteri di sicurezza. Resta il fatto che le classi saranno molto affollate in mesi nei quali la pandemia è ancora attiva, che in alcune sedi vi saranno problemi per le attività e i tempi connessi alla mensa e che in alcune sedi vi saranno difficoltà per la promiscuità con bambini e ragazzi di età superiore e per una corretta utilizzazione di spazi di gioco e di attività all'aperto così importanti in questa fascia scolastica”.

“Mi spiace – prosegue Trucchi - anche che membri della Giunta Comunale e la direzione scolastica abbiano intravisto nella mia proposta di proseguire l'affitto a Villa Palmizi una speculazione politica. Si trattava invece di una proposta costruttiva fatta per il bene dei bambini analoga a quella che avevo fatto negli anni passati dapprima rifiutata dal Sindaco e poi accettata a causa della emergenza sanitaria. Credo, anche per la mia esperienza professionale, di poter avere conoscenze tali da consentirmi suggerimenti in questo campo”.

“Per quello che riguarda la Corte dei Conti – termina Trucchi - credo si tratti di un problema che poteva benissimo essere superato con adeguata relazione esplicativa nell'interesse dei bambini e delle loro famiglie. Le motivazioni c'erano tutte ma la decisione della Amministrazione è stata diversa”.