Sanremo: questa sera debutta in piazza Chiappe a Bussana la nuova commedia della Compagnia Stabile

Debutta, questa sera alle 21 in piazza Chiappe a Bussana, la nuova commedia della Compagnia Stabile Città di Sanremo, ‘Tutu in famija!’.

Ambientata nella Sanremo degli anni trenta in un interno dell'alta borghesia cittadina, la commedia vede i protagonisti alle prese con ladri e investigatori, in una serie in crescendo di equivoci ed imprevisti.

Personaggi ed Interpreti:

Madame (A Cuntessa) - Anna Blangetti

Anselo (U Maggiordomo) - Mario Saccoccia

Adelina (A Fia da Cuntessa) - Silvia Semeria

Luré (U Ladru) - Luigi Laura

Pastore (U Pulissiotu) - Antonio Bianchi

Massa (L’Investigatù) - Carlo Olivari

Filibertu (U Fidansau da Fia) - Sergio Giovannini

Angerin (L’Inamurau da Fia) - Giacomo Mannisi

Regia di Sergio Giovannini