Perinaldo: anche il piccolo centro dell'entroterra pensa già al Natale, progetto per le nuove luminarie

L’Amministrazione comunale di Perinaldo pensa già al Natale e ha approvato un progetto per la realizzione del ‘Natale sotto le stelle’ con l’installazione di nuove luminarie, in modo da rendere più magico il momento festivo più importante dell’anno.

Durante il periodo natalizio lungo le vie cittadine verranno installate luci a led con certificazione di sicurezza e a basso consumo energetico. In particolare il progetto prevede l’installazione di 150 catene luminose e 50 tende sfalsate luminose a led. Le luminarie saranno installate in: via Matteotti, via Maraldi, via del Popolo, via Visitazione, via Gioberti, via Gramsci, piazza Santa Croce, piazza E. Croesi ma anche nelle frazioni Suseneo e Negi.

Le luci saranno installate nel mese di dicembre con l’accensione prevista il giorno 4 e lo spegnimento il 15 gennaio. “L’iniziativa – evidenzia l’Amministrazione – vuole migliorare l’immagine e il decoro urbano in un periodo di particolare affluenza turistica per le festività natalizie ed è rivolta sia alla popolazione residente, sia ai turisti nel capoluogo che nelle frazioni di Negi e Suseneo”.

Il costo presunto ammonta a 7.000 euro, compreso l’acquisto e la messa in opera. Di questi 3.500 saranno finanziati dal Comune mentre, per i restanti verrà chiesto un contributo alla Regione.