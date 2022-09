Ospedaletti: 'guerra dei decibel', il Sindaco risponde ai commercianti "Mi sembra sia la voce di pochi e non di tutti"

“La lettera inviata ai pubblici esercizi aveva unicamente l'intento di richiamare quelle che sono le disposizioni e la normativa in tema di inquinamento acustico, norme che dovrebbero essere ormai note a tutti. Riscontriamo, in risposta, una dura critica del calendario manifestazioni estivo da parte dei commercianti, pur non capendo a quali e a quanti commercianti si faccia riferimento”.

Sono le dure parole del Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, in risposta alla lettera di una serie di commercianti che, ieri, attraverso il nostro giornale (QUI) si è lamentata per una circolare dello stesso primo cittadino. Nella missiva veniva chiesta ai commercianti una maggiore attenzione alle emissioni sonore e agli schiamazzi notturni, per le proteste di alcuni residenti e turisti sui ‘rumori’ che provengono dai locali.

“La rimostranza di pochi – sostiene Cimiotti - non può certo considerarsi la voce di tutti. Anche perché ci risulta che molti esercenti siano invece soddisfatti di come sia andata la stagione e di come l'Amministrazione sia venuta incontro alle loro esigenze, permettendo, ad esempio, la possibilità di recuperare ulteriori spazi esterni, con aumento della loro capienza, o l'alleggerimento dal pagamento della Tosap per alcuni mesi dell'anno, e la possibilità di fare serate di musica. Definire ‘imbarazzante’ un calendario manifestazioni, con 48 eventi realizzati nei mesi di luglio ed agosto, e considerando anche attrazioni continue come i gonfiabili in piazza Europa, riteniamo sia infondato e poco rispettoso di tutto il lavoro che c'è dietro, della professionalità e passione di artisti e ospiti che si sono esibiti nel nostro paese, e del lavoro delle associazioni e delle persone che in esso operano, gratuitamente, volontariamente e spesso con non poca fatica”.

Cimiotti conferma come l’Amministrazione non si sia mai tirata indietro a forme di collaborazione con i commercianti, sia in sedi istituzionali, che in sedi più informali: “Ma poichè le parole hanno un peso e un loro specifico significato ci chiediamo chi siano i commercianti imbarazzati dal calendario estivo, che ovviamente non ha la pretesa di accontentare tutti, ma sicuramente ha offerto una varietà di proposte, partendo dalla ‘Rievocazione Storica’ del circuito motociclistico, passando per le feste che hanno coinvolto il centro​ cittadino (come ad esempio, ‘Mangiamu in te ciasse’, la ‘Festa dello Sport’, il ‘Carnevale estivo’, la ‘Notte orange’)​ le serate di teatro itinerante, i concerti nelle piazze, le serate dedicate a bambini e​ famiglie, gli appuntamenti con l'osservazione astronomica e le visite guidate, la Sagra dei Pignurin​ )che si sta cercando nel limite del possibile e della normativa vigente circa gli spazi, a riportarla nella formula originaria), gli eventi culturali realizzati all'Auditorium (dal concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, alla partecipazione di ospiti di livello nazionale come Paolo Hendel e internazionale come Piergiorgio Odifreddi)”.

Il Sindaco ribadisce la costante disponibilità al confronto: “Accetteremo volentieri suggerimenti e idee – termina - ma era doveroso da parte nostra puntualizzare tutto ciò”.