Sanremo fa un passo avanti nei servizi al cittadino: ora gli appuntamenti dell’anagrafe si prenotano via app

Il Comune di Sanremo continua il percorso di implementazione dei servizi digitali dedicati al cittadino con la possibilità di prenotare on line l'appuntamento per alcuni servizi quali carta di identità (scadenza, deterioramento, furto o smarrimento), certificazione stato civile, immigrazione, cambio domicilio, dichiarazioni di nascita.

Oltre al semplice ticket cartaceo che fino ad oggi si ritirava solamente presso gli sportelli dei Servizi Demografici, dal 29 agosto è quindi possibile prenotare l'appuntamento online tramite smartphone o tablet scaricando l’applicazione gratuita SolariQ dagli store app (l'applicazione funziona solo da dispositivi mobile e non da pc desktop).

Con questo nuovo servizio, l'utente avrà la possibilità di ricevere alcune informazioni utili quali: quante persone si trovano eventualmente in coda allo sportello, la distanza dal punto geografico in cui ci si trova allo sportello e il tempo che si impiegherà per raggiungerlo.

Inoltre il sistema ridistribuisce dinamicamente le code man mano che ci si avvicina allo sportello in caso di ritardi, evitando cosi all'utente la richiesta di più ticket.

L'applicazione è geolocalizzata ma se la geolocalizzazione è disattivata, è sufficiente cercare “Sanremo” e cliccare sulla voce “Comune di Sanremo”: verranno elencati i servizi prenotabili.

L'assessore ai Servizi Demografici Costanza Pieri esprime soddisfazione per il risultato raggiunto “ringraziando il Servizio Sistemi informativi e i Servizi Demografici per il lavoro svolto perché permette di proseguire nel cammino di digitalizzazione intrapreso dall'amministrazione con l'intento di essere sempre più vicina al cittadino. Questi sono i primi servizi ad essere implementati con la modalità on line: presto ne verranno introdotti altri per continuare ad ottimizzare il lavoro, senza lunghe attese. Colgo l'occasione per ricordare che non saranno in alcun modo interrotte le tradizionali modalità di fruizione dei Servizi Demografici”.

