Sanremo: eccessivo rincaro delle bollette, chiude lo storico negozio di congelati 'Polo Nord' al mercato

“Cari amici e clienti, abbiamo preso tempo e cercato di resistere e di capire se ci potesse essere un modo meno drastico per sopravvivere, ma purtroppo questo modo non esiste. Quindi vi informiamo che andremo ad esaurimento merce per quanto riguarda i prodotti gelo e vi saremmo davvero molto grati se ci aiutaste nel minor tempo possibile a finirle, perché purtroppo non possiamo sostenere queste spese”.

Sono le parole della proprietà del ‘Polo Nord’, negozio di prodotti surgelati al Mercato Annonario di Sanremo, che annuncia la chiusura dell’esercizio a causa dell’eccessivo aumento delle bollette dell’energia elettrica.

Lo fa pubblicando anche le ultime bollette ricevute. Elisa Coletta, una dei titolari, ci scrive: "Per il momento la priorità è finire i congelati perché le spese per noi sono insostenibili, quindi se ci vorrete aiutare ve ne saremmo grati. Poi, prima di chiudere, vedremo". Per quanto riguarda le bollette i titolari confermato che in precedenza erano di circa 2.800 euro al mese, ora saliti a 7.500.

Si tratta della prima decisione presa nell’estremo ponente ligure a causa dell’aumento delle spese di ogni negoziante e che diventa sempre più pressante.