Pieve di Teco: grande successo dello stoccafisso all'onegliese all'Expo Valle Arroscia (foto)

Il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi è da molti anni una presenza fissa all'Expo Valle Arroscia di Pieve di Teco, il più importante evento della Valle Arroscia, e quest'anno ha presentato un ricco menù preparato dai cuochi di Ineja Food, il settore gastronomico del sodalizio onegliese, che, sotto la guida di Stefano Zerbone, porta nel nostro territorio, e non solo, le ricette della tradizione. Nell'edizione 2022 dell'Expo il re della proposta gastronomica è stato lo stoccafisso all'onegliese preparato dallo storico ‘cuoco’ Guido Marchese.

“Devo dire che ogni anno ci sorprendiamo anche noi del notevole gradimento che ha il nostro piatto – spiega Stefano Zerbone - e di questo ne siamo molto soddisfatti, soprattutto pensando che nessuno dei volontari del comitato è un cuoco professionista.. siamo tutti appassionati che si dilettano ai fornelli. Devo dire che sono molto contento della squadra di Ineja Food che a questo evento era formata da: Daniele Odasso, Federico Alpozzo, Massimo Nalli, Andrea Ghilardini, Andrea Nalli, Toni Corbeddu, Antonio Lentini, Lara Pastorelli, Maria Pia D'Errico, Corinna Gastaldi, Guido Marchese, Massimiliano Pirrello, Emilio Mastantonio, Cecere Pino".

"Queste uscite dal nostro territorio onegliese ci portano a stringere amicizie e collaborazioni, come quella con gli amici della Pro Loco di Armo, con la quale, da alcuni anni condividiamo questa interessante esperienza, anche il presidente Marco Podestà esprime la sua soddisfazione. Dunque siamo un gruppo affiatato che si diverte prima di tutto, nonostante il grande impegno che dobbiamo profondere per partecipare a questi eventi. Infatti siamo reduci della partecipazione della Notte Bianca di Porto Maurizio, e di questo ringraziamo il Civ del Presidente Riccardo Caratto dell'invito e, proprio a conferma della bontà del nostro progetto, il 10-11 settembre saremo presenti al Festival del Bonsai ad Andora grazie all’invito dell'associazione Drynemetum. Voglio ringraziare la Camera di Commercio di Imperia che è a capo del team che organizza l'Expo Valle Arroscia ed il suo presidente Enrico Lupi al quale esprimo il gradimento per la scelta della nuova location dell'Isola dei Sapori che si è spostata in Piazza Brunengo. Ringrazio anche il sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri per la consueta disponibilità ed amicizia verso il comitato San Giovanni. Un particolare ringraziamento all'azienda Agricola Il Cascin col la quale abbiamo da molti anni stretto una proficua collaborazione".

"Devo altresì dire - conclude Zerbone - che sono orgoglioso di presieder un'organizzazione fatta di persone di valore che dedicano il loro tempo libero per dare qualche momento di benessere ai propri conterranei e di portare avanti quanto è stato fatto dai soci che ci hanno preceduto ed in particolare lo storico presidente Sergio Lanteri. Nel ringraziare quanti ci continuano a dare fiducia invito a venirci a trovare al Festival del Bonsai, ad Andora il 10 e 11 settembre".