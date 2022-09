Imperia: RT cerca nuovi autisti, per candidarsi c'è tempo fino al 15 settembre

Riviera Trasporti sta cercando nuovi autisti. E' stata aperta una selezione per formare una graduatoria per collaboratore di esercizio.



"La società assume personale destinato a diventare in via definitiva, autista di autobus. - precisa il presidente di RT, Giovanni Barbagallo - Ogni comunicazione relativa all'avviso è reperibile sul sito www.rivieratrasporti.it sezione 'società trasparente', 'bandi di concorso', 'avviso di selezione n.3/22 collaboratore di esercizio".