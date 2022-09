La penna dell’illustratore sanremese Larry Camarda firma la locandina per i 50 anni del Club Tenco

La locandina di Larry Camarda per i 50 anni del Club Tenco

C’è tanta Sanremo nell’edizione numero 45 della Rassegna della Canzone d’Autore che segna anche il 50° compleanno del Club Tenco. A partire dalla comunicazione.

L’organizzazione ha scelto la penna dell’illustratore sanremese Larry Camarda per firmare la copertina dell’edizione 2022 che ripercorre i 45 anni della manifestazione con i volti delle Targhe Tenco che hanno fatto la storia della canzone d’autore italiana. A guardarli dall’alto c’è Amilcare Rambaldi, il ‘papà’ del Tenco.

Da qualche giorno i ‘totem’ con la locandina firmata da Larry Camarda sono in via Matteotti dal Casinò all’Ariston, due location simbolo per la canzone italiana tra il Festival e il Tenco.

Larry Camarda ha già collaborato con il Tenco realizzando per l’edizione numero 44 i ritratti dei protagonisti arrivando sul palco dell’Ariston per una speciale dedica a Vittorio De Scalzi. Nel 2019 il Tenco ospitò nella propria sede la mostra “Larry – Tenco Mashup Comics” con 21 opere originali e un catalogo a tiratura limitata.