Ventimiglia: zuffa tra migranti in via Tenda, alla fine spunta un coltello. 25enne colpito tre volte (Foto)

Zuffa tra migranti, questa mattina intorno alle 8.30 in via Tenda dove, al culmine della lite è anche stato estratto un coltello.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, da parte degli agenti del Commissariato di Polizia, intervenuti sul posto. Un 25enne straniero è stato accoltellato al fianco e alla scapola sinistri e anche alla schiena.

Il fatto è avvenuto sulla ferrovia all’altezza di via Tenda. Sul posto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia. Il 25enne è stato portato in ospedale a Bordighera, in codice giallo di media gravità.