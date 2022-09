Coronavirus: oggi calano i nuovi casi e il tasso di positività, ma aumentano i ricoveri in ospedale

Come ogni lunedì meno tamponi del resto della settimana e calo deciso dei nuovi casi di Covid, sia in regione che nella nostra provincia. Ma, come nei giorni scorsi, continua a diminuire il tasso di positività, oggi al 12,23% (-1,68 rispetto a ieri).

Sono 186 i nuovi casi positivi dei quali 11 in provincia di Imperia, 41 a Savona, 108 in provincia di Genova e 26 a La Spezia. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 1.516 di cui 228 test molecolari e 1.228 rapidi.

In lieve aumento il numero dei ricoverati in Asl 1 Imperiese: sono 32 (3 in più di ieri), di cui 3 (stabile) in terapia intensiva. In tutta la regione, invece, sono 256 i ricoverati (uno in meno di ieri) dei quali 5 (-3) in terapia intensiva.

Le persone in quarantena, in tutta la regione, sono 7.276 (-38 rispetto a ieri). Oggi nessun morto in regione per Covid.

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni