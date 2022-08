Sanremo: scontro auto-moto in corso Imperatrice, centauro cade sull'asfalto e finisce all'ospedale (Foto)

Incidente stradale oggi pomeriggio in corso Imperatrice a Sanreo. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, un’auto e una moto sono entrati in collisione ed il conducente del motociclo, un giovane di 20 anni, ha avuto la peggio essendosi caduto sull’asfalto.

E' stato portato dall'ambulanza in codice giallo all'ospedale ‘Borea’. Il traffico ha subito dei rallentamenti per permettere i soccorsi ed i rilievi. Sul posto anche una seconda pattuglia della Polizia Locale per la regolamentazione del traffico.