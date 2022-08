Intervento questa sera dei vigili del fuoco a Ventimiglia Alta, in via Monsignor Daffra. Una donna alla guida di un'auto a causa di una manovra errata è andata a finire in una fascia.

Fortunatamente è riuscita ad uscire dal mezzo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti subito i pompieri che stanno effettuando le operazioni di recupero del veicolo.

Da quanto si apprende la donna non ha riportato traumi o ferite.