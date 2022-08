Piogge e temporali nel corso della notte ma scarse le precipitazioni: picco massimo nell'entroterra con 14 mm

Tuoni e fulmini per quasi tutta la notte sulla nostra provincia, anche se le precipitazioni (comprese quelle della giornata di ieri) non hanno superato i 13/14 millimetri totali. Le piogge delle ultime stanno ovviamente aiutando i bacini idrici, ma non risolvono di certo la crisi idrica degli ultimi mesi. E, anche quelle in arrivo per la giornata odierna non dovrebbero essere particolarmente copiose.

Il picco massimo di precipitazioni si è registrato a Poggio Fearza con 15 millimetri dall’inizio delle piogge di ieri, seguito da Castelvittorio e Col di Nava con 13,8 mm, Triora 13,4, Pieve di Teco, con 12,4 mm e Pornassio con 12. Quindi Colle d’Oggia con 11,8, Rocchetta Nervina e Ceriana 11, Pigna 10,6, Ranzo 9,2.

Sulla costa troviamo Ventimiglia con 7 millimetri, Sanremo 6,4 e Imperia 4,2. Precipitazioni quindi non eccessive e che, comunque, proseguiranno anche nel corso della giornata, quando sono previsti passaggi nuvolosi e nuovi temporali.

Netto e avvertibile il calo delle temperature, con la minima ai 1.800 metri di Poggio Fearza (10,9), seguita da Pigna 12,4, Gouta 12,9, Pornassio 13,6, Verdeggia 13,8, Triora 15, Pieve di Teco 16,6, Borgomaro 16,8, Montalto Carpasio 17, Pornassio 17,1, Pigna, Ceriana e Rocchetta Nervia 17,3. La più alta minima a Sanremo con 24,3, seguita da Imperia 23,9, Cipressa 23, Diano Marina 21,6 e Ventimiglia 21,5.

Un quadro meteorologico che vedrà quindi una giornata instabile, condita da piogge e temporali. Il miglioramento inizierà a vedersi dalla giornata di domani, in estensione a tutto il fine settimana, quando sono previste ampie schiarite su tutta la nostra provincia. Anche le temperature torneranno a rialzarsi.