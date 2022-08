Elezioni Politiche banco di prova per le amministrative, Baggioli (Forza Italia) "A Ventimiglia mai più con Scullino e a Imperia appoggiamo Scajola"

"Mai di nuovo con Gaetano Scullino e appoggio incondizionato a Claudio Scajola", se le elezioni politiche di settembre sono il banco di prova, il vero obiettivo per Simone Baggioli sono le amministrative del 2023. E' quanto emerso nella intervista fatta da Federico Marchi, nella nostra trasmissione '2 ciapetti con Federico', al coordinatore provinciale di Forza Italia.



Tiene banco la questione della nuova legge elettorale che per molti rischia di tagliare fuori la provincia di Imperia, con una rappresentativa scarna. "E' colpa delle scelte scellerate del Movimento 5 Stelle che chiese a gran voce di diminuire numero dei parlamentari e questo incide maggiormente in quelle realtà periferiche come la provincia di Imperia. Con questa diminuzione si ottiene una minor rappresentatività. I costi della politica sono irrisori a livello nazionale e non incidono sulle vere spese dello Stato" - spiega Baggioli che aggiunge - Rischiamo di non avere rappresentanti territoriali che possano andare a Roma nelle 'stanze del potere' e dire la loro e permettere a realtà come la nostra di ottenere i fondi necessari per il rilancio dell'economia, del commercio, del turismo e delle attività. Una legge elettorale incomprensibile. Collima con quanto affermato da Quesada".

Sui candidati che presenterà Forza Italia, Baggioli dice: "Il 21 agosto le liste verranno chiuse. Miriamo ad avere una posizione importante, almeno una quota rosa che rappresenti il nostro territorio. E' necessario ed è volontà del nostro partito. Auspichiamo che il coordinamento regionale e nazionale vengano incontro alle nostre esigenze considerando anche i numeri delle ultime regionali e l'attività fatta su Sanremo e Ventimiglia".

Sulle politiche del 25 settembre, il rappresentante locale di Forza Italia analizza: "Ci interessa molto il risultato delle politiche per capire la nostra posizione in vista delle prossime amministrative. Non dimentichiamoci che il prossimo anno si terranno quattro elezioni importanti: Ventimiglia, Bordighera, Vallecrosia e Imperia. Su Ventimiglia siamo stati i primi a volere la caduta del sindaco Gaetano Scullino, abbiamo insisto affinché venisse staccata la spina a una amministrazione che non era più in grado di andare incontro alle esigenze dei cittadini. Stiamo lavorando per nomi che diano una sferzata di novità. Servirà una squadra giovane e volenterosa da affiancare a persone d'esperienza. La nostra unica richiesta, avanzata anche ai nostri alleati, è che non ci sia il nome di gaetano Scullino collegato".

"Su Imperia siamo particolarmente legati a Claudio Scajola. E' un sindaco capace e ha una esperienza politica che non ha eguali in provincia di Imperia. - prosegue Baggioli - E' una realtà dimostrata tutti i giorni anche solo con i fondi e finanziamenti che il Comune di Imperia ha ottenuto rispetto alle altre città. Da parte nostra massimo appoggio".