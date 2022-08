Riva Ligure: il campione di magia Shezan protagonista stasera in piazza Ughetto

Salvo il peggiorare delle attuali condizioni meteo, a Riva Ligure rimane confermato l'appuntamento di stasera con Shezan. "E' un grande personaggio, lui è l’attuale Campione Italiano di 'Street Magic'! e Campione Europeo di 'Magia di Scena'. Si è classificato al quarto posto ai Campionati del mondo di Magia!" - ci ricorda l'assessore al turismo, Francesco Benza - vi aspettiamo in piazza Ughetto, alle 21.15".

La manifestazione rientra nella rassegna "BimBumBam! ArRiva il Festival dei Bambini" che sta animando Riva Ligure ogni mercoledì e domeniche dei mesi di luglio e agosto. "Shezan è il genio dell'impossibile e offre uno spettacolo unico per bambini e adulti - prosegue Benza - Lui é stato ospite in famosi programmi della televisione come 'Guinness World Record', 'Italia’sgot talent'. Si è esibito dove solo i migliori possono a “Le Plus Grand Cabaret du Monde” ed è l’attuale Campione Italiano di “Street Magic! Insomma uno spettacolo da non perdere".