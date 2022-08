Sanremo t'inCanta: stasera appuntamento a tema 'Etere' con la rassegna in piazza San Siro

Stasera, martedì 16 agosto, torna l’appuntamento con ‘Sanremo t’inCanta’ in piazza San Siro a partire dalle ore 21. Lo scorso appuntamento, quello del 12 agosto, con canzoni ispirate al tema della “Terra” si è aperto con una brillante esibizione del direttore artistico Alex Penna sostenuto da una simpatica coreografia delle “veline del Bahama Star”.



“Nel corso della manifestazione l’ormai immancabile intervista di Agostino Orsino ha visto gradito ospite il Presidente della Famija Sanremasca Leo Pippione. L’incontro ha consentito di approfondire storia, iniziative ed attività editoriali dell’importante associazione cittadina con interessanti aneddoti legati al secolare privilegio del dono dei “parmureli” al Pontefice nonché alla nomina dei Consoli del Mare che si svolge annualmente proprio il 15 Agosto, giorno della Festa dell’Assunta, presso il Santuario della Madonna della Costa” - ricorda Penna.



“Dopo un’altra serie di esibizioni canore, è stata il momento di ospitare e congratularsi con Amanda Embriaco, atleta della Canottieri Sanremo, campionessa della para-canoa e reduce dall’ottima prestazione ai mondiali in Canada. Accompagnata dalla sua allenatrice Monica Albarelli, ha raccontato al pubblico la sua storia personale e sportiva, la fatica, gli sforzi ma anche le tante soddisfazioni. Un esempio di coraggio, perseveranza e classe offerto a tutti i presenti che l’hanno accolta, sostenuta e salutata con calore” - aggiunge il direttore artistico.



“Durante la serata in programma stasera si svilupperà il tema dell ”Etere”, anch’essa un’eccellenza di Sanremo, con il suo cielo terso, e gli orizzonti infiniti e le stelle che si possono ammirare dal bordo del mare fino ai 1300 slm dei suoi monti. Poi ricordo anche l’appuntamento in programma venerdi 19 agosto dove parleremo di “Fiori & Amori”, altro must della città, cui deve l’altro elemento che ne caratterizza il suo binomio noto in tutto il mondo: Sanremo, la Città dei Fiori e della Musica. Appuntamento quindi alle prossime serate di “Sanremo t’inCanta” alle ore 21 in piazza San Siro con tanta buona musica, belle canzoni, ospiti a sorpresa e tanto divertimento” - conclude Alex Penna.