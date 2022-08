Maltempo: per ora la nostra provincia risparmiata dai temporali, allerta meteo gialla prolungata fino a mezzanotte

Alla luce delle ultime uscite della modellistica previsionale, Arpal ha prolungato l’allerta meteo gialla per temporali anche nella nostra provincia. Anzichè terminare alle 14, come previsto ieri, andrà avanti fino alla mezzanotte mentre sul resto della regione finirà domani alle 14.

Rovesci temporaleschi si sono registrati in mattinata sul settore centrale della regione, con intensità fino a moderata o localmente forte, accompagnati da una consistente attività elettrica. Nelle prossime ore, stante il contesto che permane di spiccata instabilità atmosferica, saranno possibili rovesci e temporali sparsi forti o organizzati un po’ su tutta la regione. L’instabilità proseguirà fino a metà giornata domani, in particolare sul centro Levante, dove saranno ancora possibili fenomeni forti.

Per quanto riguarda le temperature, la minima di questa notte si è registrata a Col Di Nava con 9,9 gradi con quasi tutte le altre sotto i 20. La più alta a Sanremo con 22,9. Le massime, decisamente più basse dei giorni scorsi, vedono il picco a Dolceacqua con 30,2, seguita da Rocchetta Nervina con 29,8. La frescura si avverte a Gouta con 22,5, Montalto Carpasio con 22,6, Pigna 23,7 e Col Di Nava 24,8. Sotto le previsioni.

OGGI: condizioni di instabilità per tutta la giornata con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Aumento della ventilazione fino a localmente forte sui settori centrali, e sui rilievi di C, possibili raffiche fino 50-60 km/h su BE.

DOMANI: ancora instabile fino al pomeriggio con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa probabilità di temporali forti altrove. Fenomeni in lenta e graduale attenuazione dal pomeriggio. Da sera nuovo rinforzo della ventilazione meridionale fino a localmente forte sui settori centrali

MERCOLEDI’: nuovo contesto instabile per l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica, possibili rovesci o temporali di intensità moderata su tutte le zone.