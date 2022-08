Sanremo: per domenica sold out al Casinò con lo show musicale de "I Paipers"

Sold out domenica 14 agosto per lo show musica de I Paipers al Roof Garden del Casinò di Sanremo. Una serata di musica divertente e coinvolgente per festeggiare il Ferragosto all'insegna del beat italiano, dedicata ai “brani indimenticabili” Anni Sessanta, quella dello storico locale di Roma “Piper Club” a cui il gruppo si ispira. Per la casa da gioco si conferma una estate in positivo dopo il grande apprezzamento del pubblico per gli spettacoli del calendario con Maurizio Lastrico, Enrico Ruggeri, Andrea Paris, Luca Bono, Jerry Calà and band e il Nouveau Cirque.