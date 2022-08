Sanremo: domani sera all'auditorium 'Franco Alfano' il concerto di Antonella Ruggiero con la Sinfonica

Domani alle 21.30, all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo Antonella Rugiero si esibirà con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo.

Durante il concerto, l’artista proporrà i brani del suo repertorio solista come ‘Echi D’Infinito’ (presentata per la prima volta nel 2005 al Festival di Sanremo) e ‘Per Un’Ora D’Amore’ con i grandi successi ottenuti con i Matia Bazar come ‘Ti Sento’ e ‘Vacanze Romane’, oltre a cover appositamente rielaborate per essere proposte insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

È possibile acquistare i biglietti al seguente link e in prevendita al Cinema Centrale di Sanremo (Via Matteotti, 107) dalle 16 alle 19. Inoltre sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo direttamente all’Auditorium Franco Alfano da domani dalle 16.

“Sanremo Summer Symphony 2022” è una manifestazione, frutto della collaborazione tra Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Comune di Sanremo, operatori della musica, del turismo e istituzioni, che vedrà artisti di fama nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock esibirsi al Teatro Ariston (simbolo per eccellenza della cultura musicale leggera italiana) e nella splendida cornice dell'Auditorium Franco Alfano; un vero e proprio teatro all'aperto con vista mare ripristinato al suo antico splendore.