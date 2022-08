Prosegue con successo a Perinaldo la rassegna letteraria ’Seconda stella a destra… Libriamoci tra sapori e profumi'

La rassegna letteraria “Seconda stella a destra…Libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo”, uno degli eventi protagonisti dell’estate perinaldese, prosegue con l’appuntamento di venerdì 12 agosto, alle ore 18, in cui sarà ospite Alberto Guglielmi Manzoni, scrittore e saggista, che presenta il libro “Tedeschi in Riviera. La Sanremo di Federico III tra cure climatiche, mondanità e religiosità solidaristica” (Philobiblon edizioni, 2015).

Il saggio costituisce un appassionato viaggio nella storia di Sanremo e della Riviera tra la metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, un periodo di particolare prosperità, grazie soprattutto ai personaggi illustri che soggiornarono nell’estremo ponente ligure. L’interesse di Manzoni, appassionato di storia locale, parte proprio da queste personalità: la zarina Maria Alexandrovna, che di origine era tedesca, il Kaiser Federico III, che soggiornò a Villa Zirio a Sanremo, e poi ancora lo scienziato Alfred Nobel, svedese, rivelando particolari curiosi o poco noti della loro presenza in Riviera.

Il saggio, inoltre, intende inserire e spiegare tali figure nell’articolato contesto di relazioni e dinamiche socio-economiche, culturali e religioso-solidaristiche che, in misura così rilevante e grazie all’apporto degli stranieri, hanno caratterizzato la Città dei Fiori e la Riviera alla fine del secolo XIX.

Tedeschi in Riviera è un viaggio in un mondo d’antan ormai perduto, ma di cui abbiamo ancora traccia nelle splendide dimore in cui tali figure hanno soggiornato e nel maestoso corso Imperatrice caratterizzato dalle palme donate dalla zarina Maria Alexandrovna.

L’autore sarà introdotto dalla giornalista Manuela Di Pietro.

Sono particolarmente invitati a partecipare all’incontro gli stranieri e i non residenti perché l’appuntamento di venerdì sarà l’occasione per incontrare e condividere un piacevole momento conviviale insieme al sindaco all’amministrazione comunale, a cui seguirà un breve tour alla scoperta del paese.

Notizie biografiche - Nato e residente a Sanremo, Alberto Guglielmi Manzoni si è laureato in Filosofia presso l’università di Pisa e, tramite borsa di studio Erasmus, ha frequentato un semestre in Germania (a Mainz) per la preparazione della tesi. Ha completato i suoi studi con un master in Comunicazione d’Impresa a Milano. Attualmente è dottorando in Scienze Religiose presso la Facoltà di Teologia dell’università di Lugano (Svizzera). Dal 2005 lavora presso la Pubblica Amministrazione, svolgendo l’attività di orientatore nel settore dei Centri per l’Impiego.

Nel tempo libero si dedica all’attività di studioso, scrittore e conferenziere. Tra i saggi che ha scritto: “La villa di Alfred Nobel a Sanremo tra storia, misteri e personaggi. Notizie dal 1870 al 2018”; “Giovanni Semeria. Da Coldirodi all’Italia: un’inesauribile testimonianza di fede”; “Tedeschi in Riviera. La Sanremo di Federico III tra cure climatiche, mondanità e religiosità solidaristica”; “Ugo Janni a Sanremo. Una grande testimonianza di ecumenismo cristiano”; “Albert Schweitzer. L’etica del rispetto per la vita”. Il saggio “Pace e pericolo atomico. Le lettere tra Albert Schweitzer e Albert Einstein” ha avuto la prefazione del noto giornalista Arrigo Levi. Ha tradotto dal tedesco all’italiano il volume del premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer “Filosofia della civiltà”. Insieme a Daniela Gandolfi e ad Alessandro Carassale ha curato i volumi: “Il viaggio in Riviera. Presenze straniere nel Ponente ligure dal XVI al XX secolo” e “Stranieri nel Ponente ligure. Percorsi e testimonianze tra Ottocento e Novecento”. Nel 2018 la città di Sanremo gli ha conferito, su indicazione della Famija Sanremasca, il Premio San Romolo per la Cultura.