Lucinasco: sabato prossimo, spettacolo ispirato alla storia di Cenerentola, interpretato e rivisto secondo il metodo clownesco

Sabato 13 alle ore 18.00 va in scena il quinto spettacolo della Rassegna RespiriAMO Teatro – Lucinasco e i suoi borghi, organizzata da ACT - ArtiColazioniTeatro

In Piazza San Pantaleo a Borgoratto – borgata a valle di Lucinasco confinante con Chiusavecchia – Luisa Vassallo e Elio Berti portano in scena il loro storico spettacolo di repertorio che da anni ha sempre tanto successo: diverte il pubblico con uno spettacolo ispirato alla storia di Cenerentola, interpretato e rivisto secondo il metodo clownesco del meraviglioso Grock, al quale Luisa ed Elio si ispirano

Lo spettacolo è per tutti. I posti sono limitati. Consigliata la prenotazione (0039) 346 2748586, act.articolazioniteatro@gmail.com

Dopo lo spettacolo, come sempre, riservando un tavolo per la cena e presentando il biglietto di partecipazione allo spettacolo della serata, degustazione in omaggio per il pubblico presso Petricor Agricola (Regione Noce, 1 Lucinasco – 333 215 4115) e presso Azienda Agricola Cristina Armato (Via Roma, 17 Lucinasco – 338 1475966)

CLOWNERENTOLA

Nasce in una prima versione dalla creatività di Luisa Vassallo che inserisce il clown in una favola classica. Dopo parecchie repliche con Luisa unico interprete, arriva la candidatura, a un festival nazionale. L’incontro con Elio Berti che, mantenendo l’anima dello spettacolo iniziale, inserisce un altro personaggio nella storia e ne firma la regia. Una compagnia ormai in liquidazione tenta di rimettere in scena la favola di Cenerentola, il tuttofare Andrè riesce a interpretare tutte le parti della favola meno Cenerentola. Come fare? Bisogna cercare una fanciulla bionda con gli occhi azzurri, e subito anche! La regista stanca ci rinuncia, mentre Andrè non si perde d’animo. Inizia la ricerca. Chissà se il sipario si aprirà anche questa sera!

Alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santo Stefano a Lucinasco, la serata continua con “Concerti sul Lago” organizzata da Associazione Nardini (ingresso libero)