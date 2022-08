Dal 25 al 28 agosto, appuntamento con la 9ª edizione del 'Bordighera Book Festival'

Da giovedì 25 agosto a domenica 28 agosto 2022 si svolgerà la 9ª edizione del Bordighera Book Festival (giovedì ore 16.30 -23.00; venerdì e sabato ore 10.00 – 23.00; domenica 10.00 -20.00).

L'evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio della Città di Bordighera e della Regione Liguria.

Il BBF è inserito nel programma ufficiale degli Eventi estivi di Bordighera e nel Calendario Fieristico Italiano e si svolgerà in Corso Italia dove verranno radunate case editrici provenienti da tutto il territorio italiano, per proporre le nuove proposte editoriali.

«Saluto con piacere la nona edizione del Book Festival, l’appuntamento con l’editoria che, ogni fine agosto, trasforma il centro in un salotto letterario dove incontrare grandi autori,

conoscere le novità del settore e scoprire piccoli gioielli di carta. - dichiara il Sindaco Vittorio Ingenito - Una manifestazione nata e cresciuta a Bordighera, in piena sintonia con quell’attenzione per il mondo della lettura che è proprio della nostra città, sede di una Biblioteca – la Civica Internazionale in via Romana – che è un vero tesoro di cultura ed un servizio fondamentale a disposizione dei residenti e degli ospiti.

Il ringraziamento dell’Amministrazione a Paola Savella di Espansione Eventi e a Donatella Tralci del Mondadori Book Store per il lavoro entusiasta ed appassionato con cui, anno dopo anno, curano uno degli eventi più attesi ed amati dell’estate».

Oltre all'area espositiva si svilupperà un settore riservato agli Incontri Letterari con autori locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri letterari si svolgeranno presso appositi spazi allestiti nella via (Spazio Buga Buga e Spazio Europa).

Quattro giorni di incontri letterari fra gli ospiti della nona edizione: Lorenzo Beccati autore televisivo, Antonella Boralevi giornalista e conduttrice televisiva, Anna Dalton attrice italo-irlandese, Veronica Pivetti attrice e conduttrice, Gianmarco Parodi writing coach, Andrea Vitali scrittore.

Da sempre il Bordighera Book Festival è attento alle realtà locali a alla promozione del territorio.

Giovedì 25 agosto (17,45 Buga Buga) si apre con Marco Silvano Corradi “L’arte di giocare e vincere – sportivi del Ponente ligure alle Olimpiadi e all’iride mondiale” Fusta editore per ripercorrere le storie, con particolari, aneddoti e corredo fotografico, di sedici sportivi viventi, ma non più in attività che hanno portato il nome del Ponente nel mondo.

Venerdì 26 agosto (16,15 Buga Buga) Lilia De Apollonia “La Regina la Filantropa e l’Imperatrice. Aristocratiche inglesi a Vallecrosia” Sagep edizioni. Frequentazioni nobili al parco Valdese e a Villa Poggio di Vallecrosia per vacanze regali.

Venerdì 26 agosto (17,30 Buga Buga) Gisella Merello “La Chiesa Anglicana di All Saints a Bordighera e la comunità britannica di Otto-Novecento” Alzani editore.

Sabato 27 agosto (17,45 Spazio Europa) Claudio Priarone “Il cammino tra Castelli e fortezze dell’Imperiese” Erga edizioni. nove itinerari che si sviluppano lungo i sentieri del Ponente ligure. Da Cervo a Dolceacqua fra antichi castelli, torri di avvistamento, fortificazioni militari, pittoreschi borghi medievali, luoghi di culto tra mari e monti, con muretti a secco e terrazzamenti, uliveti e coltivazioni di fiori.

Domenica 28 agosto (10,30 Spazio Europa) Fabrizio Perotto “Il portale della Valle Argentina” Porto Seguro Editore. Un misterioso tuffo nel passato a Montalto Ligure.

Domenica 28 agosto (11,00 Spazio Europa) Anna Maria Ceriolo Verrando “Bianca”. Una micro-storia inserita nella comunità dell'Estremo Ponente ligure Ed insieme una vicenda esemplare della condizione femminile del seicento.

Si conclude Domenica alle ore 18,45 al Buga Buga con Alessio De Benedetti in un ricordo di “Flavio” figura poliedrica di Flavio Maccario, amministratore comunale, ferroviere, coltivatore, escursionista e poeta. Un’antologia di poesie, un volume di componimenti dialettali e bucolici principalmente a carattere agreste a cura del Club Alpino Italiano sezione di Bordighera . Alzani editore

Come ogni anno il Bordighera Book Festival ospita inoltre l’Accademia Balbo con la mostra “Trepiuuno” e il Gattile di Ventimiglia con le volontarie dei “Randagi Fortunati”.

Si aggiunge quest’anno lo stand del FAI (Fondo Ambiente Italiano) delegazione di Imperia ed uno stand denominato “Bordighera” in cui si potranno incontrare quattro scrittori della città con i loro libri legati al territorio, per firmacopie e scambio di idee. Stefano Albertieri, Anna Maria Ceriolo Verrando, Gisella Merello e Pier Rossi.

Infine, in occasione dei 70 anni dalla morte di Evita Peron, il BBF ricorda l’iconica First Lady argentina con la presentazione, domenica 28 agosto alle 17,15 spazio Buga Buga, del libro di Isabella Rosaspina “Enigma Evita” Mondadori. Fu proprio Evita Peron, nel luglio del 1947 ad inaugurare il lungomare di Bordighera, chiamato Argentina proprio in suo onore.

Laboratori e animazione

“A tutto COMICS” 4 giorni fra fumetto e fantasy



Giovedì 25 agosto ( 16,30 – 19,30)

Laboratorio “Crea il tuo cartoon” con Alice Tasselli

Venerdì 26 agosto

10,30-12,30 - “Indovina la sigla” sfida all’ultima nota a cura di William

16,30-19,30 - Laboratorio “Crea il tuo manga” con Alice Tasselli

Sabato 27 agosto

A cura di Alice Tasselli

10,30-12,30 – POKEMON MANIA Crea e colora il tuo Pokemon

16,30-18,00 – Crea il tuo animale fantastico

18,00-19,30 – Laboratorio di MAGIA a cura di Simon Magic

Domenica 28 agosto

10,00-12,30 e 15,00-19,00 – Giornata introduttiva a DUNGEONS and DRAGONS

a cura di Gabriele Alessandro e Daniele Pinotti (per info e prenotazioni 339 2762147)

16,30 – L.A.R.P. (Live Action Role - Playing)

Serate speciali nei Giardini di Palazzo del Parco ore 21.00

Giovedì Antonella Boralevi “Magnifica creatura” La Nave di Teseo

Scrittrice, giornalista, conduttrice televisiva, autrice televisiva e opinionista italiana.

Il vento nuovo degli anni Sessanta, nasce tra balli scatenati e idee impegnate, travolge tutti come la grande alluvione del 1966 a Firenze. Ogni tempesta porta con sé una seconda possibilità, il momento di scoprire la magnifica creatura che è nascosta in ognuno di noi e chiede solo di essere ascoltata.

Venerdì Gene Gnocchi “Tennispedia” Pendragon edizioni

Tutto quello che dovreste sapere sul tennis spiegato da chi ne sa meno di voi. Comico, cabarettista e conduttore televisivo.

Da Agassi alle Williams, dal back allo slice. I personaggi e le parole del tennis raccontate nello stile inconfondibile di Gene Gnocchi.

Sabato Veronica Pivetti “Tequila bang bang. Un giallo messicano Mondadori Attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana

Il libro gronda sangue, massacri, cervelli spappolati, occhi infilzati col tacco 13, esplosioni, ammazzamenti, trappole mortali, cimici fritte da sgranocchiare come chips, sigari ripieni di droga, killer muti, centenari carogne, ottantenni sexyssime in un crescendo splatter da far invidia a Tarantino. Eppure, tutto questo ha un effetto inaspettato: mette di buon umore. E ci fa dimenticare, per 420 pagine, i nostri guai. Presenta il libro Fiorenzo Gimelli Presidente Nazionale Agedo-

Serata speciale nei Giardini dell’Anglicana ore 21,00

Venerdì Salone Internazionale dell’Umorismo. La retrospettiva Bordighera

Paola Biribanti “Palme, datteri e risate ” Graphe.it edizioni

Paolo Lingua dialoga con l’autrice del libro e gli umoristi che hanno frequentato il Salone.

Cena cinegustologica (il modo più libero di raccontare il cinema)

La “regia culinaria” di Chez Louis associata alla regia cinematografica di Marco Lombardi, critico cinematografico ed enogastronomico, autore e conduttore televisivo, scrittore, docente universitario e regista: 4 piatti per 4 film con proiezione delle clip (per info e prenotazioni 0184 261603).



Il programma nel dettaglio a questo link

L'elenco stand a questo link