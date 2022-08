Borgomaro: il 27 agosto ala Palazzo Doria l'inaugurazione della mostra di 13 artisti 'Il grande brivido'

Verrà inaugurata il 27 agosto a Palazzo Doria di Borgomaro, la mostra ‘Il Grande Brivido’, un progetto espositivo di grande fascino nel palazzo del centro nel piccolo paese dell’entroterra, risalente al XVI secolo.

Il progetto espositivo, a cura di Anna Angelica Ainio, è strutturato come un itinerario nel quale lo spettatore potrà immergersi nel percorso che attraversa una collezione artistica per trarne le differenti sfumature esperienziali. Infatti, la collezione si caratterizza per la presenza di lavori, perlopiù astratti, di grandi dimensioni.

Le opere in mostra sono di tredici artisti tutti appartenenti alla scena contemporanea provenienti da diversi paesi; Flavia Albu, Marco Bongiorni, Linda Carrara, Marc Breslin, Marco De Sanctis, Antoine Donzeaud, Lorenzo La Rocca, Ana Manso, Nicola Martini, Monica Mazzone, Maria Teresa Ortoleva, Victoria Stoian e Jacopo Rinaldi.

Il progetto si inserisce nei più ampi obbiettivi di sostegno alla ricerca di giovani artisti e curatori espressi prima dalla Fondazione ‘Rivoli2’ e poi dall’omonima associazione culturale con il supporto di Navigando Turismo e Cultura. La mostra andrà avanti fino al 30 ottobre, dal venerdì alla domenica, dalle 17.30 alle 20.