Ventimiglia: camion enormi in frazione Latte alla rotonda, le proteste dei residenti (Foto)

“Un’altra giornata di ordinaria follia e la conferma che siamo degli incapaci. Come si fa a pensare che un camion lungo una quindicina di metri possa essere utilizzato per fare le consegne a Latte alle dieci di mattina”.

Sono le parole di Mauro Merlenghi, che interviene per le lunghe code registrate oggi nella frazione ventimigliese: “In tutto il mondo civile si creano delle aree di trasbordo e si utilizzano mezzi più piccoli per consegnare la merce. A Ventimiglia nessuno riesce a capire che non si può bloccare la circolazione solo perché non riusciamo ad avere un minimo di capacità a gestire queste situazioni. Non è la prima volta e neanche un episodio sporadico è una situazione che si presenta regolarmente, segnalate puntualmente ma come sempre non vengono prese in considerazione”.

“Non si può tollerare - termina Merlenghi - di rimanere bloccati per strada quando le soluzioni ci sono e chieste già da parecchio tempo”.