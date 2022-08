Coronavirus: oggi tutti i numeri sono in discesa sia in provincia che in regione, tasso di positività al 15,72%

Oggi meno tamponi di ieri e, conseguentemente scendono anche i nuovi casi di Covid, oggi in regione e nella nostra provincia. Cala il tasso di positività, al 15,72% (1,11% in meno di ieri).

Sono 1.005 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, dei quali 184 in provincia di Imperia, 204 nel savonese, 451 a Genova e 160 a Spezia. Sono stati 6.393 i tamponi processati, dei quali 1.164 molecolari e 5.229 antigenici rapidi.

Numeri all’ingiù anche tra i ricoverati nella nostra provincia: sono 31 ovvero 4 in meno di ieri con un paziente sempre in terapia intensiva, stabile. Su base regionale scendono 361, ben 31 in meno di ieri e 5 in terapia intensiva (2 in meno).

Dato negativo per oggi quello dei morti che sono 5, dei quali nessuno nella nostra provincia, dove scende ancora il numero dei pazienti in isolamento domiciliare, 13.860 ovvero 650 meno di ieri.

