Vallecrosia: tutto pronto per la ‘Notte blu’ con fuochi di artificio, musica, degustazione di birre e shopping

Venerdì prossimo a Vallecrosia si terrà la ‘Notte blu’, una serata all’insegna del divertimento, con attrazioni per tutte le età, dai grandi ai più piccoli.

L’evento si terrà sul Lungomare Marconi, dove si potrà degustare un vasto assortimento di birre artigianali e si potrà fare shopping al mercatino artigianale. Gli appassionati di tuning-cars potranno visitare uno spazio dedicato. Musica e intrattenimento grazie all’esibizione di due scuole di danza: la Dance Arr Project e ADS e la Urban Theory. Tanto divertimento anche per i più piccoli nel parco Giochi gonfiabili presso Vallecrosia Beach, inoltre il CIV distribuirà palloncini a tutti i bambini presenti.

Alle 23 è previsto il suggestivo spettacolo Piromusicale: un omaggio a Vangelis. Non mancherà la musica di band che si esibiranno rigorosamente dal vivo: i Never The Dog, i Cool Cats Band, Erbagrama è Unoband.

L’assessore al Turismo Patrizia Biancheri: “Un evento organizzato dal Comune di Vallecrosia con il patrocinio di Regione Liguria, in grado di coinvolgere turisti e cittadini. Una manifestazione nata dal lavoro di squadra, che nasce dalla volontà di aumentare l’attrattività a livello turistico di Vallecrosia e connotarla sempre più come città della famiglia. Infatti, la serata ha un’offerta variegata in grado di far divertire le persone di varie fasce di età. Un grazie anche agli sponsor che hanno reso possibile la serata”.