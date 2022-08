Sanremo: dopo lo stop di due anni domenica prossima tornano i fuochi dell’Assunta

“Finalmente tornano a Sanremo i fuochi dell’Assunta, dopo lo stop di due anni a causa della pandemia. Un evento di sicuro impatto, che completa il calendario manifestazioni del Comune di Sanremo”.

Così esprimono soddisfazione il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi nell’annunciare l’appuntamento con i fuochi d’artificio domenica 14 agosto (ore 22.30 circa)

“Uno spettacolo – concludono - che regalerà emozioni e un pizzico di magia ai cittadini e ai tanti turisti presenti in città. Una festa di luci che sappiamo essere molto attesa”.

In tale occasione il Comune ha emesso un’ordinanza che regolamenta il traffico e la sosta in Via N. Bixio, Giardini V. Veneto, Via N. Sauro, Molo di Ponente, Sottopasso Croce Rossa e Corso T. Trieste. Il divieto di sosta con rimozione forzata è fissato dalle ore 16.00 alle ore 24.00, mentre il divieto di transito a tutti i veicoli è regolamentato dalle 18.00 alle 24.00 e comunque fino al momento in cui sarà ripristinata la circolazione in condizioni di sicurezza.



L'intera ordinanza a questo link