Imperia: domani sera in piazzetta di via dell'Antico Ospizio Mara Carrocci presenterà il suo nuovo libro

Mara Carocci, già onorevole della Repubblica e attualmente dirigente scolastico, sarà domani sera alle 21 in piazzetta di via dell’Antico Ospizio a Imperia, per presentare il suo ultimo lavoro ‘Lettera a uno zio che voleva cambiare il mondo’.

Dialogherà con l’autrice il Prof. Vittorio Coletti. Protagonista del saggio è Agostino Biagi, nato a fine Ottocento, pastore battista, convinto antifascista, intellettuale poliedrico, mandato in Cina su sua richiesta come missionario francescano. La storia di Agostino Biagi è, come afferma Luca Borzani: “Una storia del nostro Novecento, fondata sulla coerenza morale e sull’insofferenza verso il conformismo”.

L’incontro è stato promosso da CSVpolis, realizzato dalle Associazioni ApertaMente Imperia e Famiglie Arcobaleno, con il sostegno della Libreria Ragazzi.