Riva Ligure-Sale in Zucca: giovedì 11 agosto doppio appuntamento con Marco Corradi e Fulvia Natta

Prosegue la rassegna letteraria "Sale in Zucca”, promossa dal Comune di Riva Ligure con la direzione artistica di Claudio Porchia, che rappresenta per turisti e residenti un interessante momento di incontro con autori nazionali e locali. Il prossimo appuntamento è per giovedì 11 agosto con Marco Corradi ed il suo ultimo libro “L’arte di giocare e vincere” e Fulvia Natta con “Donne medici e speziali – Erbe e cure nelle tradizioni dei popoli”.

“L’arte di giocare e vincere” di Marco Corradi è un libro per scoprire che la provincia d'Imperia non è solo la terra con la più alta concentrazione al mondo di Premi Nobel, ma anche quella dove ci sono sportivi, che hanno raggiunto traguardi eccelsi e una mezza dozzina si è laureata Campione del mondo.

“Donne medici e speziali” di Fulvia Natta parla dell’uso delle erbe spontanee nel duplice impiego terapeutico ed alimentare e da sempre considerate la “panacea” dei poveri. Effettivamente hanno supportato i ritmi biologici di intere generazioni, in una tradizione millenaria di cure ed abitudini popolari.

“La rassegna per noi ha una grande valenza culturale – spiega l’assessore al Turismo Francesco Benza - perché crediamo che la cultura rappresenti uno strumento per promuovere il territorio e per rilanciare il turismo. Anche questo anno crediamo di essere riusciti a proporre interessanti incontri perché non volevamo far mancare momenti di divertimento e di cultura ai tanti turisti che vengono nel nostro paese”

Questi i prossimi appuntamenti della rassegna:

18 agosto Giancarlo Caselli “La giustizia conviene. Il valore delle regole raccontato ai ragazzi di ogni età” ed. Piemme

25 agosto Stefano Bicocchi: “Vito e le ricette del cuore. una favola per far nascere un sorriso” ed. Boh! e Ugo Carelli: “Storie di sapori e di mare” ed. Zem

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero e sono condotti dal giornalista Claudio Porchia.

Sale in Zucca è promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem e con il gruppo editoriale Morenews media partner.