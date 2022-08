Armo: sabato prossimo, terzo appuntamento della stagione estiva 2022 dell'ssociazione Culturale Vallinmusica

Sabato 13 agosto, alle ore 21.15, presso la chiesa della Natività della Beata Vergine Maria in via Montegrappa, a Armo, si terrà un concerto di musica da organo eseguito dal Maestro Andrea Chezzi organizzato dall’Associazione Vallinmusica.



Concerto del 13agostoa Armo, Organo Ciurlo (XVIII sec.)

Organista: Andrea Chezzi

Bernardo Pasquini (1637-1710)

Tastata

Fantasiaine, la, mi

Variazioni Capricciose in C. sol fa ut

Juan Cabanilles (1644-1712):

Corrente italiana.

Anonimo, Diferencias sobre la gayta

(Dai Flores de Musica di Martiny Coll)

Domenic oScarlatti (1685-1757)

Sonata in si minore K87, (Senza indicazione di movimento)

Sonata in mi minore K98, Allegrissimo

Baldassare Galuppi (1706-1785)

Sonata in Do maggiore (R.A.1.1.08)

Allegro, Andantino, Presto

Domenico Cimarosa (1749-1801)

Sonata in fa maggiore (C51), Allegro

Sonata in la minore (C55), Largo

Sonata in do maggiore (C50), Allegro

Curriculum

Andrea Chezzi, nato a Colorno (Parma), ha iniziato gli studi musicali con lo zio Lino Chezzi professore d'orchestra al Teatro ala Scala di Milano. Si è diplomato in Organo e Composizione Organistica con il M° Stefano Innocenti nel 1997 e in Clavicembalo con il M° Maria Pia lacoboni nel 2000 presso il Conservatorio A. Boito di Parma. Si quindi è perfezionato in clavicembalo in Olanda sotto la guida del M° Bob van Asperen ala Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ha affiancato agli studi strumentali quelli di Composizione diplomandosi al Conservatorio A. Boito di Parma nel 2002 con il M° Luigi Abbate. Parallelamente si è dedicato agli studi umanistici laureandosi in Lettere moderne all'Università di Parma nel 2007 con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi sul vita musicale alla corte ducale parmense alla fine del Settecento. Ha inoltre approfondito lo studio della biblioteconomia e della catalogazione del libro antico con corsi e stage presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena.

Ha seguito corsi sul prassi esecutiva del musica antica con i maestri L. F. Tagliavini, W. van de Pol, Ch. Stembridge, G. Murray, A. Marcon, e allAccademia Chigiana di Siena con Ch. Rousset. Svolge attività concertistica come solista e in formazioni cameristiche in diverse città italiane, ospite di prestigiosi enti ed associazioni culturali, partecipando a rassegne musicali tra le quali: Musica intorno al Fiume (RE), Soli Deo Gloria (RE), Festival Ferdinandeo (PR), Antichi Organi (PC), Early Music Festival (PR), Stagione internazionale di concerti sugli organi storici del provincia di Alessandria, Itinerari organistici (IMO), Vespri d'Organo a Cristo Re (PU), Musicomania (TN), Organi storici mantovani, Le voci del città (MI), Milano Arre Musica, Cantantibus Organi (MI), I concerti di san Torpete (GE), Festival Organistico Internazionale Vicenza, Rassegna organistica Valsassinese, Festival Internazionale Storici organi del Valsesia, Festival Organistico dellAlta Maremma (GR), Organi Storici in Cadore, San Giacomo Festival (BO), Organala (TO), I Concerti di Camapagna (Roma), Un sistema armonico (BO-MO), Festival Organistico Internazionale Rapallo, Vespri d'Organo a San Giorgio Maggiore (VE), Vallinmusica (IM), Autunno organistico lodigiano, Suoni dal Passato (AN), Corsanico Festival (LU), ecc. Si è esibito presso la Camera di San Paolo di Parma, la Basilica Palatina di Santa Barbara di Mantova, la Sala del Trono della Reggia di Colorno, il Palazzo ducale di Sassuolo. Ha collaborato con vari ensembles vocali e strumentali come Gli orfei Farnesiani, lEnsemble Guidantus, I Musici di Parma, Il Continuo. Ha eseguito con lorchestra in qualità di solista concerti di J.S.Bach, J.C.Bach, Haendel e Haydn.

Ha effettuato incisioni discografiche su organi storici restaurati: Traeri (1734) a Mezzano Rondani (PR) di cui è stato organista titolare, Montesanti (1813) ad Acquanegra sul Chiese (MN) per letichetta MV Cremona, Benedetti (1765) a Brescel (RE) per letichetta Fugatto (Metz France), Boschini (1755) a Brugneto (RE), con ottimi riscontri del critica specializzata (Suonare news, 5 Stel Amadeus, 5 Stelle Choir & Organ). Nel 2013 è stato selezionato come clavicembalista dalla casa discografica olandese Briiliant Classics tra gll aristi che hanno partecipato ala realizzazione dei Cd del Carl Philipp Emanuel Bach Edition in occasione del trecentesimo del nascita. Per la medesima etichetta ha inciso le Sonate op. 1 per clavicembalo di Baldassare Galuppi (5 Stelle MusicVoice). Un suo saggio sul rapporto trai il duca di Parma Ferdinando di Borbone e la musica è stato inserito nel volume terzo del rivista Are organaria italiana. Dicono di lui: Carlo Fiore su Classic Voice, «Solista di grande bravura e chiarezza espositiva». F. Munoz su ResMusica, «La virtuosità de linterprète est totale, il défend cette musique comme personne, dans des tempi parfois incroyables»». E' amministratore del Gruppo Facebook "Organi antichi in Emilia Romagna"; il suo canale You Tube è: Andrea Chezzi - Organo e Clavicembalo.