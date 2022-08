Pompeiana: lunedì appuntamento con la 7ª edizione di “Poesia sotto le stelle”

Torna l'appuntamento estivo della serata di letture di “Poesia sotto le stelle”, arrivata alla 7ª edizione.

L'evento è organizzato dall'associazione Praugrande in collaborazione con il Comune di Pompeiana ed è previsto per lunedì alle 21 in piazza San Giuseppe a Pompeiana.

Una serata di letture poetiche e momenti musicali nell'incantevole cornice tra la torre dei Panei e la cappella di San Giuseppe.

Le letture saranno a cura degli attori del “Teatro dell'Albero” di San Lorenzo al Mare, mentre le musiche a cura della musicista Alessandra Asso.

Prima della serata, dalle 20 alle 21, sarà possibile visitare la Torre dei Panei.