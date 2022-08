Sanremo: Rock in the Casbah ritorna a casa nel nome di Amedeo Grisi, a San Costanzo è il giorno della ‘prima’

Dopo due anni di attesa è il momento del ritorno a casa. Questa sera in piazza San Costanzo andrà in scena la ‘prima’ di Rock in the Casbah 2022, 23ª edizione del festival live più longevo del Ponente.

Una serata interamente dedicata alla memoria di Amedeo Grisi cantautore, compositore e chitarrista scomparso lo scorso febbraio dopo una lunga e coraggiosa lotta contro la Sla.

Gli amici di Amedeo si alterneranno sul palco in quello che vuole essere un doveroso e sincero omaggio ad un autore dal talento unico, ma anche una grande serata musicale, in memoria di un uomo che “fino alla fine” ha saputo combattere ed incarnare con la sua forza l’energia della musica, nonché l'amore per la vita.

Tanti sono gli artisti che interverranno: Ramon Rossi, Monia Russo, Marisa Fagnani, Giovanni Tozzi, Alice Grisi, Angela Vicidomini, Alessio Briano, Giulia Pia, Andrea Biancheri, Max Caldarelli, Enzo Cioffi, Raffaele Arieta, Larry Camarda, Berben Band. La resident band è composta da Zack Il Bianco, Mauro Vero, Max Matis, Gianni Martini, Fabrizio Barbera, Steve Foglia.

Appuntamento alle 21.30 in piazza San Costanzo nel cuore della Pigna.