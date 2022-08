Sanremo: dopo Cristina D'Avena domani sera all'auditorium 'Franco Alfano' il concerto di Morgan

Domani alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo “Il Classico Morgan”, il concerto del controverso e geniale artista Morgan, diretto dal Maestro Angelo Valori.

Durante il concerto, l’artista proporrà insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo i brani del suo repertorio e quelli dei cantautori liguri che hanno segnato la storia della musica, come Luigi Tenco, Fabrizio De André e Umberto Bindi.

È possibile acquistare i biglietti al seguente link e in prevendita presso il Cinema Centrale di Sanremo (Via Matteotti, 107) dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo direttamente all’Auditorium Franco Alfano giovedì 4 agosto dalle 16. Il concerto si inserisce all’interno della rassegna estiva 'Sanremo Summer Symphony 2022' organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica e dal Comune di Sanremo.

Tra gli appuntamenti più attesi della rassegna estiva il live di Fabrizio Bosso il 18 agosto al Teatro Ariston di Sanremo, considerato uno dei migliori trombettisti della scena internazionale, con “A New Tale”, concerto per tromba e orchestra sinfonica composto e diretto da Paolo Silvestri. Biglietti acquistabili sui circuiti e punti vendita TicketOne.it; online al sito del Teatro Ariston; presso la biglietteria del Teatro tutti i giorni dalle 17 alle 21 (il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17).

“Sanremo Summer Symphony 2022” è una manifestazione, frutto della collaborazione tra Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Comune di Sanremo, operatori della musica, del turismo e istituzioni, che vedrà artisti di fama nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock esibirsi al Teatro Ariston (simbolo per eccellenza della cultura musicale leggera italiana) e nella splendida cornice dell'Auditorium Franco Alfano; un vero e proprio teatro all'aperto con vista mare ripristinato al suo antico splendore.

Sanremo apre così le porte a tutti i turisti, che per tutta l’estate avranno la possibilità di scoprire – con la musica proposta dal ricco cartellone di eventi – un luogo suggestivo come quello dell’Auditorium Franco Alfano, per poter vivere un’esperienza immersiva attraverso i suoi scorci e i tramonti mozzafiato. Le note riecheggeranno anche nei borghi del ponente ligure, che ospiteranno alcuni concerti della rassegna estiva nei mesi di luglio e agosto.