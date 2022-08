Canottaggio, il bilancio della Varese Mondiale: «Impressionante la quantità di persone che è venuta qui, ce lo ricorderemo per anni»

Archiviata l'ultima vogata dei Mondiali di canottaggio Under 23 e Under 19, è tempo per un primissimo bilancio dell’evento tenutosi a Varese nell’arco della scorsa settimana.

In attesa di dati precisi e ufficiali, Pierpaolo Frattini, presidente del Comitato Organizzatore, ci ha raccontato le prime sensazioni su quello che è stato l’andamento dell’evento che ha fatto della città di Varese il centro mondiale del canottaggio per sette giorni.

«Siamo estremamente soddisfatti. La manifestazione è andata molto bene, era molto difficile perché era una nuova sfida, sia per la durata sia per il numero di atleti, accompagnatori, staff e anche spettatori che abbiamo dovuto accogliere. Penso che abbiamo gestito tutto nella miglior maniera possibile».

Difficile quantificare il numero di spettatori che hanno gremito le tribune durante lo svolgimento delle gare, «ma sono stati almeno quindicimila», provenienti da tutto il mondo. Particolarmente numerosi i supporter di Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Sudafrica. «C’è stata anche una buona risposta di appassionati italiani e di addetti ai lavori, che ne hanno approfittato per venire a vedere lo spettacolo. Non ho mai visto una cosa del genere, era impressionante la quantità di persone che è venuta qui, ce lo ricorderemo per molti anni».

«Per quello che ho visto, c’è stata un’ottima risposta trasversale di pubblico: tanta gente è venuta a fare un giro, a curiosare, anche solo perché erano conoscenti… Più persone di quelle che sono venute non so dove le avremmo messe. I taxi mi hanno detto che non hanno mai fatto così tante corse negli ultimi dieci anni, anche i servizi di car-sharing hanno registrato ottimi risultati. I dati sono mostruosi».

«Noi come Comitato Organizzatore e come Varese città penso che abbiamo fatto un’ottima figura, chi è venuto lo ha riconosciuto - conclude Frattini - Ci si è accorti subito che c’era tanta passione e tanto interesse, e molti hanno apprezzato questa cosa. Bisogna ringraziare tutti quelli che hanno lavorato, è stata una grandissima festa dello sport e una settimana bellissima».

«Attendiamo ora i dati di Camera di Commercio, ma di sicuro è andata benissimo».