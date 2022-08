Sanremo: una speranza per il futuro di via Morardo e piazza Corridoni, la zona è inserita nel piano di riqualificazione della Pigna

C’è una speranza per il futuro della zona tra via Morardo e piazza Corridoni ai piedi della Pigna. Il nostro articolo di qualche giorno fa ha portato alla luce una situazione di abbandono e degrado che ormai si protrae da decenni senza alcuna traccia di interventi di manutenzione nemmeno per la sicurezza di chi la percorre a piedi. Il tutto in una zona che ospita una scuola.

Proprio in risposta al nostro servizio, dal Comune fanno sapere che la zona di via Morardo e piazza Corridoni fa parte del maxi progetto da 15 milioni di euro per la riqualificazione dell’intero centro storico. Un intervento che cambierà il volto della Pigna e che restituirà la meritata dignità anche ad angoli dimenticati da tanti anni.

Resta solo l’incognita dei tempi. Ben venga il lavoro di totale riqualificazione, ma quell’area probabilmente necessiterebbe anche di qualche piccolo lavoro per fare in modo di porre rimedio al degrado attuale in attesa del benefico maxi progetto.