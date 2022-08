Sanremo: strada distrutta, muri sporchi e verde abbandonato, un viaggio nell’incuria tra piazza Corridoni e via Morardo (Foto)

A due passi dal centro, ai piedi della Pigna, c’è un angolo di Sanremo che da troppo tempo non vede interventi di manutenzione e nemmeno la minima cura necessaria.

Tra piazza Corridoni e via Morardo la situazione è vicina al limite e le foto che pubblichiamo ne sono la dimostrazione.

L’asfalto è un colabrodo tanto da far riemergere la pavimentazione sottostante; ci sono anche buchi che rappresentano un pericolo non da poco in una zona pedonale attraversata ogni giorno da molte persone specie durante l’anno scolastico.

Attorno ci si aggira tra muri sporchi e imbrattati di scritte, spazi per i cartelloni arrugginiti e nel degrado, verde pubblico ormai abbandonato da troppo tempo.

Un angolo di Sanremo che pare essere stato dimenticato dal Comune, ma la cosa non è passata inosservata ai residenti che ora chiedono lavori per dare una dignità alla via e alla piazza del centro storico matuziano.