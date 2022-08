Sanremo: degrado e incuria tra piazza Corridoni e via Morardo, Lombardi (FdI) presenta interpellanza

Decoro e vivibilità per l'area compresa tra piazza Corridoni e via Morardo, nel centro storico di Sanremo. E' quanto chiesto dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Luca Lombardi, attraverso una interpellanza diretta all'amministrazione comunale del sindaco Alberto Biancheri, anche dopo la nostra notizia (QUI).

"L'area versa in uno stato di degrado e di incuria e totale abbandono - scrive il Consigliere nell'Interpellanza - con muri sporchi, imbrattati o ricoperti da erbacce, molte delle quali vanno a coprire i cartelloni arrugginiti e deteriorati, senza contare lo stato del manto stradale e della pavimentazione, piena di buchi e avvallamenti. Questo stato di degrado crea gravi disagi, oltre che situazioni di pericolo, per i residenti e per le tante persone che percorrono questa zona che, tra l'altro, essendo vicina al centro e ai piedi della Pigna, la parte antica della città che verrà sottoposta a restyling, non offre un bel biglietto da visita ai tanti turisti che visitano Sanremo".

"Inoltre - ricorda Lombardi - che questa zona durante il periodo scolastico è attraversata da molti studenti che devono raggiungere l'Istituto professionale Marconi e l'Istututo Colombo, entrambi sedi di seggi, ma anche da bambini, accompagnati da persone adulte, che devono raggiungere l'asilo nido Arcobaleno. Inoltre la zona è percorsa da molte persone, anche anziane, in quanto rappresenta la via di collegamento con il mercato Annonario e da molti turisti che passando dalla centrale via Palazzo vogliono raggiungere la Pigna".

"Vorremmo sapere - conclude Lombardi - se l'Amministrazione intenda quanto prima procedere con interventi di riqualificazione della pavimentazione, di sfalcio del verde che attualmente sta invadendo l'intera zona, di ripulitura dei muri imbrattati al fine di garantire maggiore sicurezza e di restituire decoro e e vivibilità ai residenti ma anche a tutti coloro che per tanti motivi frequentano questa zona".