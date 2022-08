Turismo: pienone di fine luglio che prelude a un agosto da 'sold out' in tutta la provincia, a Sanremo 'invasione' di francesi

Anche se il mese clou dell’estate comincia lunedì prossimo, approfittando del fine settimana, tra ieri e oggi la riviera ligure di Ponente sta facendo registrare un vero e proprio ‘sold out’ di turisti che culminerà con i primi 20 giorni di agosto, momento considerato di maggior afflusso.

Già ieri, sull’Autostrada dei Fiori si sono registrate le prime code verso la nostra provincia (ovviamente anche nel savonese) e, questa mattina i centri urbani sono particolarmente caotici. Le vie d’accesso a Sanremo sono prese letteralmente d’assalto, anche per il mercato del sabato sempre ‘preda’ dei turisti e dei francesi, che approfittano per fare shopping e godere di una giornata o di un fine settimana tra spiaggia e buon cibo.

I numeri sono quelli di luglio, anche se la sensazione è proprio quella del primo vero e proprio ‘esodo’ verso la riviera di ponente, con le ultime seconde case rimaste chiuse a luglio che vengono aperte, pronte per i turisti che invaderanno le città costiere per tutto o quasi il mese di agosto.

Difficile trovare un parcheggio, questa mattina nel centro di Sanremo, a conferma dell’appeal che ha la città dei fiori nella giornata del sabato. E risulta anche difficile prenotare un tavolo al ristorante questa sera, dove si prevede il tutto esaurito non solo nella città dei fiori, ma anche sul resto della costa e nei locali dell’entroterra.

Le temperature stanno anche dando una piccola 'tregua' dopo aver boccheggiato per giorni e giorni. Le brevi piogge di ieri hanno rinfrescato un po' l'aria anche se, per i prossimi giorni la colonnina di mercurio resterà stabilmente sopra i 30 gradi, almeno sui valori massimi.

Insomma un weekend a cavallo dei due mesi estivi per antonomasia che si presenta davvero coi fiocchi. Sole, caldo, spiagge stracolme e voglia di vacanza un po’ per tutti alla ricerca di relax. Unico neo della stagione il problema dell’acqua che si sta facendo sentire pesantemente in molte zone e che viene arginato non senza fatica dai tecnici di Rivieracqua, sempre alle prese con guasti e interventi urgenti.

Lunedì comincia agosto e, ormai da maggio evidenziamo le problematiche relative all’approvvigionamento del prezioso liquido. Proprio ieri sono stati annunciati nuovi interventi, mentre si spera sempre (come accaduto nelle zone interne nella ultime ore) che dal cielo arrivi una mano. Di parere opposto, almeno in questo weekend, gli operatori turistici che stanno accogliendo i villeggianti sulle spiagge. Ma tutto, ovviamente, non si può avere.