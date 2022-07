Taggia: Poste chiuse da aprile, Federico "Servizio navetta dimostra che il Comune non ha capito il disagio"

"E' una soluzione inadeguata", così il consigliere comunale di Taggia, Giuseppe Federico, bolla il servizio navetta riservato ai cittadini fragili, per fronteggiare la chiusura dell'ufficio postale tabiese. Il servizio di Poste a Taggia è chiuso ormai da aprile e ne avevamo parlato QUI. Ieri l'amministrazione comunale ha presentato quella che dovrebbe essere una soluzione temporanea per fronteggiare il disservizio che interessa moltissimi abitanti del centro storico, soprattutto anziani.

L'esponente del gruppo consiliare “Progettiamo il futuro” aggiunge: "Le Poste avevano dichiarato la disponibilità a collaborare con le istituzioni locali alla soluzione: gli è stata prospettata la possibilità di posizionare un ufficio mobile in Taggia? Quali risposte sono state date all’amministrazione comunale? - si chiede Giuseppe Federico - La chiusura dell’ufficio postale e lo spostamento verso Leva non è un disagio solo per i cittadini fragili, posto che tale servizio nei loro confronti potrebbe essere organizzato anche e soprattutto per altre esigenze quotidiane come analisi ambulatoriali e visite mediche specialistiche".



"Immaginando l’ipotesi che un cittadino decida di utilizzare il servizio navetta, tenuto conto degli orari stabiliti e supponendo che l’operazione presso l’ufficio postale di levà si concluda verosimilmente verso le 8.30, ci chiediamo, in attesa della navetta di rientro prevista per le ore 10, il cittadino fragile e l’anziano non autosufficiente cosa fanno? - conclude il consigliere di minoranza - Sono ormai mesi che si attendeva una risposta al problema, sono poi passate settimane dalla dichiarazione di disponibilità della direzione di Poste Spa, e la soluzione proposta dall’assessore e dal sindaco dimostrano che non si è ancora capito realmente il vero disagio dei cittadini".