Taggia senza ufficio postale da aprile: la popolazione è stanca e ne chiede la riapertura

Da un paio di mesi gli abitanti di Taggia sono senza l’ufficio postale. Dal 27 aprile gli utenti sono stati costretti a doversi recare presso le sedi di Levà e Arma di Taggia. Il disservizio va avanti da tempo senza una risposta ufficiale da Poste Italiane.

Ormai anche sui social la gente si interroga per conoscere se e quando riprenderà il servizio. Ad oggi, solo per vie ufficiose, si apprende che il problema potrebbe essere riconducibile alla fognatura. Secondo alcune indiscrezioni la riapertura dovrebbe avvenire entro il mese di settembre ma la conferma ufficiale è attesa nelle prossime ore.

Tra i tabiesi c’è chi ha invocato la raccolta firme per la riapertura piuttosto anche con l’uso di un mezzo mobile così come avvenuto a suo tempo a Sanremo per ovviare alla chiusura temporanea di un ufficio periferico. Una soluzione che avrebbe potuto alleviare i disagi per i tanti abitanti del centro storico dove risiedono molti anziani. Intanto c’è chi ogni giorno da aprile prova ancora a presentarsi all’ufficio nella speranza che sia aperto.