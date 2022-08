Sanremo: allo studio un regolamento per la realizzazione di tralicci e antenne di telefonia

Uno dei temi che nel recente passato hanno tenuto banco a Sanremo, così come in altre realtà, ha riguardato l’installazione di nuove antenne di telefonia. Una situazione che ha portato anche alla costituzione di comitati spontanei di abitanti. Per questo il Comune di Sanremo è intervenuto, approvando nella seduta odierna un aggiornamento del PUC finalizzato proprio all’introduzione di una norma transitoria per la realizzazione di tralicci e antenne radio e telefonia.

“Per otto mesi non sarà più possibile, da parte dei gestori, installare tralicci ed antenne di telefonia – ha detto l’assessore Massimo Donzella - Questo perché sarà intanto predisposta una pianificazione e zonizzazione che deve e vuole tenere conto degli aspetti che riguardano la salute pubblica, con garanzie anche per gli aspetti paesaggistici e ambientali. Con questo regolamento, che verrà redatto secondo indicazioni scientifiche, si vorrà minimizzare il numero delle antenne, andandole a collocare prevalentemente in aree pubbliche per non creare impatti. Verrà anche fatta una mappatura dell’esistente, andando ad individuare il numero minimo di antenne che dovranno essere collocate per avere copertura generale. Pertanto – ha concluso l’assessore Massimo Donzella - oggi non si potrà fare nulla fino a quando questo regolamento sarà predisposto. Inoltre si prevede che nell’arco di 100 metri intorno alle antenne già presenti, ci sarà l’obbligo per chi vuole apporne di nuove, di farle coabitare sui tralicci esistenti”.