Sanremo: approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei servizi di videosorveglianza

Proseguendo nel percorso della sicurezza cittadina, il consiglio comunale di Sanremo ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei servizi di videosorveglianza del territorio.

“E’ importante, per intervenire in maniera sempre più efficace, investire in professionalità e strumenti – ha detto il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande – Il Comando ha fatto un ottimo lavoro. Il vecchio regolamento era di alcuni anni fa. Ora c’è la grande novità che, oltre alle telecamere installate dall’amministrazione, i privati possano cedere immagini registrate dai propri impianti. Questo permetterà, insieme agli ulteriori sviluppi e potenziamenti del Comune, una copertura ancora maggiore del territorio”.