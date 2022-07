Dichiarazioni Legambiente su spiagge, il Sindaco di Taggia Conio: "Parole pretestuose!"

“Leggo sui giornali online le dichiarazioni del presidente regionale di Legambiente, critico riguardo la situazione delle nostre spiagge libere. Mi sembra un comunicato pretestuoso, volto non tanto a tutelare le nostre coste, quanto piuttosto ad attaccare ancora una volta un comparto economico, come i nostri balneari, che tanto hanno fatto per le nostre comunità”. Così risponde il sindaco di Taggia Mario Conio a seguito delle dichiarazioni del presidente di Legambiente Liguria che tirano in ballo il comune taggiasco riguardo la situazione delle spiagge libere.



“Ci tengo a chiarire che il nostro comune, tirato in ballo da Legambiente, da tempo immemore ha una situazione consolidata sul proprio litorale, che permette ai cittadini e ai tanti turisti che ci raggiungono in estate, di scegliere liberamente tra spiagge libere, libere attrezzate e in concessione. Esiste un’ampia possibilità di scelta e a tutti è ovviamente garantita la possibilità di scegliere il servizio più adatto alle proprie esigenze. Voglio anche sottolineare come tutti i concessionari, troppo spesso criminalizzati, hanno sempre svolto un lavoro fondamentale di tutela e salvaguardia del nostro litorale, nel rispetto delle regole e offrendo importanti servizi".



"Siamo e saremo chiamati - conclude Conio - a un lavoro complesso e difficile, che necessita equilibrio e buon senso; prese di posizione poco equilibrate non sono utili al raggiungimento di nessun obiettivo”.